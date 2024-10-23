23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Konya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 13:09
Konya merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karga otomobilin anahtarını çaldı!
Karga otomobilin anahtarını çaldı!
Polise çekiçli saldırı! A Haber olay yerinde
Polise çekiçli saldırı! A Haber olay yerinde
Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Konya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi
Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi
Adana’da feci kaza!
Adana'da feci kaza!
Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu!
Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu!
Üsküdar’da polise çekiçli saldırı: 1’i polis 3 yaralı
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul'da yangın paniği!
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık kaya yerleşkesi
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık kaya yerleşkesi
Gaziantep’te zeytin hasadı başladı
Gaziantep'te zeytin hasadı başladı
Bahçedeki malzemeler tutuştu! Maddi hasar
Bahçedeki malzemeler tutuştu! Maddi hasar
Daha Fazla Video Göster