Konya’da bir apartmanda top mermisi bulundu

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi İfa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN