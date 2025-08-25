25 Ağustos 2025, Pazartesi

Konya'da bir apartmanda top mermisi bulundu

Konya'da bir apartmanda top mermisi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 16:17
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi İfa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
