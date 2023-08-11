Konutta arz-talep dengesizliği! Nedeni ne?

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorun çığ gibi büyüyor. Yüzde 25'lik sınırı beğenmeyen ev sahipleri evlerini boş tutarken, kiracılar da ev bulamıyor. A Haber ekibi, konut sektörünün sorunları ve çözümlerini sektör temsilcilerine sordu. Detaylar özel dosya haberimizde...

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