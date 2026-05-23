Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı A Haber’de konuştu!

CHP’de mutlak butlan kararının ardından gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ile yapılan kritik telefon görüşmesinde “en uygun tarihte kurultay” mesajının iletildiğini açıkladı. Parti içinde yükselen gerilime rağmen Kılıçdaroğlu cephesinin “kaos değil uzlaşı” vurgusu yaptığı belirten Sönmez, sürecin nasıl ilerleyeceği ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.