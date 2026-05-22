“Mutlak Butlan” sonrası piyasalarda son durum! Beklenen dolar şoku gelmedi

CHP kurultay davasının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, ekonomi yönetiminin devreye aldığı adımlar dikkat çekti. Borsa İstanbul gün içinde yüzde 6’ya yaklaşan kaybın ardından güçlü bir toparlanma gösterirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medyada konuşulan “dolar fırlayacak” senaryolarının gerçekleşmediğini söyledi. Memiş, yaşanan sürecin Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığını test ettiğini vurguladı.