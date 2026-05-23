CHP’de mutlak butlan krizi! “İç kaos güç savaşına dönüştü”

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, A Haber’de yaptığı açıklamada CHP’deki mutlak butlan tartışmalarının parti içinde büyük bir güç savaşına dönüştüğünü söyledi. Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti örgütünü yeniden kontrol altına almak için hazırlıklı olduğunu savunurken, Özgür Özel’in sert açıklamalarının yaklaşan hesaplaşmanın işareti olduğunu ifade etti. CHP’de genel merkezin Kılıçdaroğlu’nun, Meclis grubunun ise Özgür Özel’in etkisinde kalabileceğini öne süren Altınok, partide uzun sürecek bir iç kriz yaşanabileceğini dile getirdi. “Mutlak butlan CHP için baskın seçim etkisi yaratır” diyen Altınok, uzlaşma ihtimaline rağmen siyasi tablonun giderek sertleştiğini vurguladı.