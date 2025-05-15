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Konaklı’da 800 zeytin fidanı toprakla buluştu

Konaklı’da 800 zeytin fidanı toprakla buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 18:38
Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının korunması, üretimin teşvik edilmesi, temiz gıdaya erişim alanındaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin atıl durumdaki arazilerini tarımsal üretime ayıran Nilüfer Belediyesi, Konaklı Mahallesi’nde 23 dekarlık araziye 800 zeytin fidanı dikti. Fidan dikiminde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da yer aldı. Başkan Şadi Özdemir de zeytin fidanı dikti. Fidana ilk can suyunu veren Başkan Şadi Özdemir, üretimin bereketli olmasını diledi.
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Konaklı’da 800 zeytin fidanı toprakla buluştu
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