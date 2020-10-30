Komşusunu darbeden Halil Sezai ilk kez hakim karşısına çıktı

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden Halil Sezai’nin yargılanmasına başlandı. 5 ayrı suçtan 3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Halil Sezai Paracıkoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır son bilgileri paylaştı.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden Halil Sezai Paracıkoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı.

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgiye göre, duruşma saat 10.30 sularında başladı. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Halil Sezai bu olayla ilgili pişmanlığını dile getirdi. Mağdur tarafın şikayeti ise devam ediyor.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Halil Sezai, 15 Eylül'de Tuzla'da gürültü yüzünden çıkan tartışma neticesinde Hüseyin Meriç'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Fakat elde edilen kamera görüntülerinin ardından 18 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme ve ikamet dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlamalardan yargılanıyor. Sezai'nin Hüseyin Meriç'i darbederken kullandığı odun parçası silahla yaralama ile ilgili kayıtlara geçti.