Komşusundan 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde komşusuna yardım ettiği sırada 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan H.K., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Olay, mağdurun polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Hırsızlık olayı, mahallede şaşkınlık yaratırken, polis çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

