Komşu annelik geliyor

2025 yılı "aile yılı" ilan edildi. Çalışan annelerin hayatını kolaylaştıracak birçok düzenleme yapılacak. Uzaktan ve esnek çalışma, doğum izninin uzatılması, çocuk yardımının artırılması gibi. Düzenlemenin içeriğindeki müjdelerden birini de, Aile Bakanı duyurdu. Bakan Göktaş, çalışan annelerin yükünü "komşu annelik" projesiyle hafifleteceğiz dedi. Peki Avrupa'da birçok ülkede uygulanan "komşu annelik" sistemi Türkiye'de nasıl uygulanacak? İşte ayrıntılar...

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