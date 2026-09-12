Küresel ticarette büyük tehlike! Babülmendep krizi petrolü ateşliyor

Husilerin, Babülmendep Boğazı yakınındaki kentleri ele geçirmesi ve Suudi Arabistan'a saldırması Orta Doğu'daki savaş gerilimi zirveye taşıdı. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji noktası Doğu-Batı hattını vurması ve Babülmendep Boğazındaki işgali küresel ticarette tedirginliğe neden olurken, boğazın kapanması durumunda piyasaların nasıl etkileneceği A Haber'de ele alındı. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi kadim ticaret yollarının yeniden revaçta olduğunu belirterek ticaret savaşlarının devam ettiğini ve petrolün 120 dolar seviyesine yükselmesi durumunda 1970'li yıllarda yaşanan petrol şokunun yeniden gündeme geleceğini vurguladı.