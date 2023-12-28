28 Aralık 2023, Perşembe
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Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu 🦎 O anlar saniye saniye görüntülendi 🎥 Vahşi doğanın korkunç yüzü
Komodo ejderinin kuzu avı kameralara yansıdı. Vahşi doğa ile ilgili videolar paylaşan bir kanalın paylaştığı son görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, yerde yatan rakibini canlı canlı tek hamlede midesine götürdü.