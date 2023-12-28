28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu 🦎 O anlar saniye saniye görüntülendi 🎥 Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu 🦎 O anlar saniye saniye görüntülendi 🎥 Vahşi doğanın korkunç yüzü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 12:48
Komodo ejderinin kuzu avı kameralara yansıdı. Vahşi doğa ile ilgili videolar paylaşan bir kanalın paylaştığı son görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, yerde yatan rakibini canlı canlı tek hamlede midesine götürdü.
Tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vurdu
Tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vurdu
Türkiye’de karla mücadele!
Türkiye’de karla mücadele!
Çorlu’da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı
Çorlu'da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu
Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu
Kış uykusuna yatmayan ayılar endişelendiriyor
Kış uykusuna yatmayan ayılar endişelendiriyor
Büyükçekmece’de komşu kavgası kamerada
Büyükçekmece'de komşu kavgası kamerada
10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı?
10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı?
Alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
Alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Daha Fazla Video Göster