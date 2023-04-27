27 Nisan 2023, Perşembe
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Komedi filmi gibi kumar operasyonu! Yakayı ele verince bakın ne dedi
Komedi filmi gibi kumar operasyonu, gece saatlerinde Denizli’de meydana geldi. Evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli, yakalanınca şekilden şekle girdi. İlk kumar macerasında yakalanan şüpheli, "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık" derken, diğer şüphelilerin "Nikah kıyıyorduk, Adam kaçırıyorduk" gibi imalı savunmaları trajikomik anlar yaşattı. İşte detaylar...