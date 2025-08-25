25 Ağustos 2025, Pazartesi
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van'a getirildi
Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 yaşındaki kol kırığı tanısıyla tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.