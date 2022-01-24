24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli’nde bir binanın çatısında yangın! Geceyi alevler aydınlattı

Kocaeli’nde bir binanın çatısında yangın! Geceyi alevler aydınlattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 08:41
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süre devam eden uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, çatı kullanılmaz duruma geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç katlı bir binada yaşandı.

ÇATI ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, apartmandaki duman alarmının ötmesine sebep oldu. Apartman sakinleri duydukları alarm ile kendilerini dışarı attı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda daireler tek tek kontrol edilirken içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenleri araçlarla binanın her iki tarafından çatıya çıkarak söndürme işlemleri gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Apartmanda kimsenin sağlık durumuyla ilgili bir problem olmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan çatı ise kullanılmaz hale geldi.

"DUMAN ALARMINDAN DUYUP DIŞARI ÇIKTIK"
Yangının paniğiyle kendini sokağa atanlardan biri olan apartman sakini Mehmet Çiftçi, "Apartmanda bir kişi doğalgaz kullanmıyor. Yangının sebebi belki de odur ama net bir şey bilmiyoruz. Duman alarmından duyup dışarı çıktık. Çok şükür, apartmandaki kimsenin sağlığına bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 10 araç birbirine girdi!
İstanbul'da 10 araç birbirine girdi!
Geceyi alevler aydınlattı
Geceyi alevler aydınlattı
Kar yağışı trafiği nasıl etkiledi?
Kar yağışı trafiği nasıl etkiledi?
İstanbul kar altında!
İstanbul kar altında!
CHP’li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı!
CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı!
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950’den bu yana en yoğun kar yağışı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı
Katil zanlısı annesi çıktı
Katil zanlısı annesi çıktı
THY’den 31 uçuş iptali
THY’den 31 uçuş iptali
TAG Otoyolu’nda ulaşıma kar engeli
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
Akdeniz’in doğusunda yoğun kar
Akdeniz'in doğusunda yoğun kar
2 yılda 95 kilo verdi
2 yılda 95 kilo verdi
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Daha Fazla Video Göster