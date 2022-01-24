Kocaeli’nde bir binanın çatısında yangın! Geceyi alevler aydınlattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süre devam eden uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, çatı kullanılmaz duruma geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç katlı bir binada yaşandı.

ÇATI ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, apartmandaki duman alarmının ötmesine sebep oldu. Apartman sakinleri duydukları alarm ile kendilerini dışarı attı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda daireler tek tek kontrol edilirken içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenleri araçlarla binanın her iki tarafından çatıya çıkarak söndürme işlemleri gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Apartmanda kimsenin sağlık durumuyla ilgili bir problem olmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan çatı ise kullanılmaz hale geldi.

"DUMAN ALARMINDAN DUYUP DIŞARI ÇIKTIK"

Yangının paniğiyle kendini sokağa atanlardan biri olan apartman sakini Mehmet Çiftçi, "Apartmanda bir kişi doğalgaz kullanmıyor. Yangının sebebi belki de odur ama net bir şey bilmiyoruz. Duman alarmından duyup dışarı çıktık. Çok şükür, apartmandaki kimsenin sağlığına bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.