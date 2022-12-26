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Kocaeli’de restoran bahçesinde cinayet! Kıymet’i öldüren cani eşin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 26.12.2022 11:22
Kocaeli’de 35 yaşındaki Kıymet Budak, bir restoranın bahçesinde eşi Şafak Budak tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kıymet’i 2 el ateş ederek öldüren cani eş Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Budak, “Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm” dedi.
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