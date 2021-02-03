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Kocaeli Gebze'de geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipleri yangını yoğun çalışma sonrası kontrol altına aldılar.