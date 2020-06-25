Koca dehşetini yaşayan Sakine: Yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin istiyorum

Çorum’da, 23 Şubat 2019'da Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak yaralayan ve tutuklu yargılan Muzaffer B.'nin 2'inci kez çıktığı hakim karşısındaki savunmasında çok pişman olduğunu söyledi. Duruşmaya katılan Sakine B. de, "Hâkim bey 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.