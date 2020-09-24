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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu?

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Giriş: 24.09.2020 21:11
Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır.
Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu?
Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu?
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