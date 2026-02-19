CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

KMO'da kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 06.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 AHJ 028 plakalı kamyon seyir halindeyken, aynı yönde seyreden 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Öne Çıkanlar

Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Trump'tan İran'a yeni tehdi!
Trump'tan İran'a yeni tehdi!
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması