KMO'da kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 06.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 AHJ 028 plakalı kamyon seyir halindeyken, aynı yönde seyreden 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.