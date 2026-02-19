CANLI YAYIN
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Diego Garcia'dan saldırırız

ABD Başkanı Donald Trump, sarsıcı açıklamalarla bölgedeki tansiyonu yine zirveye taşıdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Diego Garcia adası konusundaki stratejik hamlesini sert bir dille eleştiren Trump, bu üssün İran’ın olası hamlelerini bertaraf etmek için bu adayı kullanılabileceğini ve saldıracağını açıkladı. A Haber Washington ve Tahran'dan son detayları aktarırken canlı yayınına katılan uzman isimler, Trump’ın bu çıkışının arka planını değerlendirdi. Ayrıca

