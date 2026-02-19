Ramazan kolisi işçinin kıdem tazminatını artırıyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı hesaplamasında "Ramazan yardımı" detayı tüm ezberleri bozdu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, iş yerlerinde dağıtılan yardım kolilerinin ve nakdi desteklerin, tazminat miktarını nasıl yukarı çektiğini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Düzenli hale gelen bu yardımların "giydirilmiş brüt ücrete" dahil edildiğini vurgulayan Faruk Erdem, işçilerin alacağı parayı artıran o kritik formülü paylaştı. Erdem, bu hesaplamada ödemelerin "süreklilik" arz etmesinin en temel şart olduğunu hatırlatarak çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.