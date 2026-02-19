CANLI YAYIN
Gazze'de buruk ramazan sevinci

Gazze’de buruk bir Ramazan sevinci yaşanıyor. İki yıl süren saldırıların ardından Gazzeliler, pek çok zorlukla karşı karşıya olmalarına rağmen ilk iftarlarını yaptı.

