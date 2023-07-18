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Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci! Bakımsız klima enfeksiyona saçıyor

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Giriş: 18.07.2023 18:39
Klima sıcak havaların vazgeçilmezine dönüşmüş durumda. Ancak klimaların kontrolsüz kullanımı ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Kalıcı felç riski de buna dahil. Peki olumsuz bir durumla karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…
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