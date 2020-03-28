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28.03.2020

KKTC'den getirilen 450 kişi daha karantina altına alındı |Video

KKTC'den yurda yeni giriş yapan vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle yurtlarda karantina altına alındı. 130 kişilik ilk kafile sağlık kontrollerinin ardından Uşak'a, 450 kişilik diğer kafile ise Niğde'deki yurtlara yerleştirildiler. 14 günlük karantina sürelerinin ardından bir hastalık bulgusuna rastlanılmadığı takdirde evlerine gidebilecekler.

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