28 Aralık 2022, Çarşamba
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KKTC'de 'Asya Kaplan' paniği: Sağlık Bakanlığı vatandaşları uyardı
KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlardan önlem almalarını istedi. Sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.