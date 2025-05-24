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Kızılırmak Nehri’nin beslediği tarlalarda dron ile çeltik ekimi

Kızılırmak Nehri'nin beslediği tarlalarda dron ile çeltik ekimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 21:50
Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çorum'da çeltik ekimi başladı. Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Barajı'nın suyuyla beslenen tarlalarda keşan işleminin ardından ekim başladı. Başta Osmancık olmak üzere Dodurga ve Laçin ilçelerinde çiftçiler, Osmancık pirincinin üretimi için çeltik tarlalarında mesaisini sürdürüyor. Bazı üreticiler ise işçi maliyetlerini düşürmek için çeltik ekimini dronla gerçekleştiriyor. Su verilmesinin ardından çeltik tarlalarında ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bırakıyor.
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Kızılırmak Nehri’nin beslediği tarlalarda dron ile çeltik ekimi
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