Kızı öldürülen anneden yürek yakan feryat: Canımızı aldınız anımıza dokunmayın! Bu kadar mı düştünüz?

İstanbul Avcılar'da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilen 21 zeytin ağacından 9'unun önündeki kadınların isimlerini taşıyan çalınan tabelaların yerine yenileri yaptırıldı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, tabelayı çakarken, "Canımızı aldınız anımıza dokunmayın" diye çağrıda bulundu. Akar, "1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diyerek isyan etti.