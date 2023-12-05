05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kız öğrencinin kreşte burnu kırıldı! Velilerden kreşe ihmal isyanı

Kız öğrencinin kreşte burnu kırıldı! Velilerden kreşe ihmal isyanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2023 14:05
İstanbul'daki özel bir kreşte çocuklardan biri dengesini kaybedip düştü. Düşerken de yüzünü sandalyeye çarptı, burnu kırıldı. Çocuğunu o kreşe emanet eden anne-babalar ayaklandı. Öfkelerinin altında yatan ilk neden ihmal iddiası. Çünkü, aileye çok geç haber verilmişti. İsyanın arkasındaki ikinci neden ise çocuklara psikolojik şiddet uygulandığı iddiası.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güney Marmara’da deprem riski
Güney Marmara'da deprem riski
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Velilerden kreşe ihmal isyanı
Velilerden kreşe ihmal isyanı
Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti!
Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti!
Taksicinin başına silah dayadı o anlar kamerada
Taksicinin başına silah dayadı o anlar kamerada
Üsküdar’da İETT otobüsü yandı
Üsküdar'da İETT otobüsü yandı
Tekirdağ’da pitbull dehşeti!
Tekirdağ'da pitbull dehşeti!
17 yaşındaki Damla’yı kim öldürdü?
17 yaşındaki Damla'yı kim öldürdü?
’Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku!
'Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku!
İşte A’dan Z’ye Seçil Erzan’ın ponzi zinciri
İşte A'dan Z'ye Seçil Erzan'ın ponzi zinciri
Şule’nin keyfi yarım kaldı! Kaçağa sınır dışı...
Şule'nin keyfi yarım kaldı! Kaçağa sınır dışı...
Yasa dışı bahise mengene operasyonu!
Yasa dışı bahise mengene operasyonu!
Daha Fazla Video Göster