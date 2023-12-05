Kız öğrencinin kreşte burnu kırıldı! Velilerden kreşe ihmal isyanı

İstanbul'daki özel bir kreşte çocuklardan biri dengesini kaybedip düştü. Düşerken de yüzünü sandalyeye çarptı, burnu kırıldı. Çocuğunu o kreşe emanet eden anne-babalar ayaklandı. Öfkelerinin altında yatan ilk neden ihmal iddiası. Çünkü, aileye çok geç haber verilmişti. İsyanın arkasındaki ikinci neden ise çocuklara psikolojik şiddet uygulandığı iddiası.

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