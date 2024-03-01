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Kız Kulesi’ne ziyaretler yeniden başladı! Yenilenen Kız Kulesi ziyaretçilere açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 15:46
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi 2 yıllık çalışmanın ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Ancak ulaşım Üsküdar Salacak Sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
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