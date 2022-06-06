06 Haziran 2022, Pazartesi
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Kist hidatik olan Elif’in sağlık durumu nasıl?
Ankara Hacettepe Hastanesi'nde kist hidatik tanısıyla tedavi gören Elif'in kardeşleri, Elif'i pencereden görünce mutluluktan heyecanla el sallayıp öpücükler yolladılar. Miniklerin içleri ısıtan görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede beğenilerle karşılandı. Görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yorum geldi. Elif'in sağlık durumundaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.