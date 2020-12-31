İstiklal Caddesi'nde son durum nasıl?

İstanbul'un simge meydanlarından İstiklal Caddesi'nde yılbaşına saatler kala hareketlilik sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamından saat 21'de başlayacak yasak pazartesi sabah saat 5'e kadar sürecek. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler bu geceden itibaren yasak kapsamında olacak ve yurt genelindeki kısıtlamada onlar için de geçerli olacak. A Haber muhabiri Mahmut Keşan yılbaşına saatler kala İstiklal Caddesi'ndeki son durumu canlı yayında anlattı.