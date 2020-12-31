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Nişantaşı sokakları yılbaşı akşamında kedilere kaldı | A Haber muhabiri canlı yayında son durumu aktardı

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 21:03
Güncelleme:31.12.2020 21:06
Yılbaşı akşamlarında konserlerin, eğlencelerin olduğu Nişantaşı sokakları bu yıl sessiz kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü. Daha önceki sokağa çıkma yasaklarında turistler muaf tutulurken, bu akşam başlayacak olan yasağa onlar da dahil oldu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl sakin olan sokaklar kedilere kaldı. Nişantaşı sokaklarındaki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

İstanbul'un simge meydanlarından İstiklal Caddesi'nde yılbaşına saatler kala hareketlilik sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamından saat 21'de başlayacak yasak pazartesi sabah saat 5'e kadar sürecek. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler bu geceden itibaren yasak kapsamında olacak ve yurt genelindeki kısıtlamada onlar için de geçerli olacak.

A Haber muhabiri Mahmut Keşan yılbaşına saatler kala İstiklal Caddesi'ndeki son durumu canlı yayında anlattı.

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