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Yılbaşı akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl?

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 20:46
Güncelleme:31.12.2020 20:47
Yılbaşı akşamında trafikte yoğunluk var mı? İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri Emirhan Ergen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bağlantı kavşağı olan Zincirlikuyu'da trafik yoğunluğunun fazla olmadığını yüzde 40 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Ergen, Haliç, Yenibosna, Cevizlibağ gibi bazı bölgelerinde anlık kısa süreli yoğunlukların olduğunu aktardı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...
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