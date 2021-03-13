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Kısıtlamasız ikinci cumartesi! Kurallara uyuluyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 09:24
Güncelleme:13.03.2021 09:25
Türkiye genelinde 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte, bu hafta ikinci kez cumartesi gününe kısıtlamasız giriyor. Peki kurallara uyuluyor mu? Düşük ve yüksek riskli illerde son durum ne? Bu soruların cevaplarını İstanbul'dan A Haber muhabiri Mahmut Keşan, Trabzon'dan da yine A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım verdi.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi! Kurallara uyuluyor mu?
Kısıtlamasız ikinci cumartesi! Kurallara uyuluyor mu?
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