Kısıtlamasız ikinci cumartesi! Kurallara uyuluyor mu?

Türkiye genelinde 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte, bu hafta ikinci kez cumartesi gününe kısıtlamasız giriyor. Peki kurallara uyuluyor mu? Düşük ve yüksek riskli illerde son durum ne? Bu soruların cevaplarını İstanbul'dan A Haber muhabiri Mahmut Keşan, Trabzon'dan da yine A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım verdi.