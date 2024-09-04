Kış hazırlıkları: Çıtır turşu tarifi! Turşu suyu limonlu mu, sirkeli mi olur?

Kış ayının yaklaşmasıyla evlerde hazırlıklar başladı. Menemen, sos, salça derken turşu kurulumu da mutfaklarda başladı. Yıllardır da süren bir tartışma var sirkeyle mi olur limonla mı? Ekibimiz hem turşu kurdu hem de ustasından püf noktalarını aldı. İşte şifa kaynağı turşu tarifi.

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