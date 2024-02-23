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Kirpik yaptırayım derken gözünüzden olmayın! Takma kirpiklere dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 21:00
Düğünler, nişanlar, mezuniyet törenleri ve partiler gibi etkinliklerde takma kirpikler kullanılıyor. Özel günlerde daha şık ve göz alıcı bir görünüm elde etmek isteyen kişilerin vazgeçilmezi ancak takma kirpikler bir çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.
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Kirpik yaptırayım derken gözünüzden olmayın!
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