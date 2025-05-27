27 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kırklareli'nde Mayıs ayında kar yağdı
Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde 26 Mayıs 2025 tarinde kar sürprizi yaşandı. Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı. Köy sakinlerinden Özhan Kazan, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, şaşkınlığını gizleyemedi. Özhan, bu mevsimde kar yağmasına şaşırırken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin zarar göreceği konusunda endişelendi.