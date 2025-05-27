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Kırklareli’nde Mayıs ayında kar yağdı

Kırklareli'nde Mayıs ayında kar yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 01:12
Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde 26 Mayıs 2025 tarinde kar sürprizi yaşandı. Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı. Köy sakinlerinden Özhan Kazan, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, şaşkınlığını gizleyemedi. Özhan, bu mevsimde kar yağmasına şaşırırken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin zarar göreceği konusunda endişelendi.
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Kırklareli’nde Mayıs ayında kar yağdı
Kırklareli’nde Mayıs ayında kar yağdı
Kırklareli'nde Mayıs ayında kar yağdı
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