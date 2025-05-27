Kırklareli’nde Mayıs ayında kar yağdı

Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde 26 Mayıs 2025 tarinde kar sürprizi yaşandı. Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı. Köy sakinlerinden Özhan Kazan, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, şaşkınlığını gizleyemedi. Özhan, bu mevsimde kar yağmasına şaşırırken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin zarar göreceği konusunda endişelendi.

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