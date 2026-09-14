Okul çevrelerinde güvenlik alarmı: Servis araçlarına ve çevreye sıkı denetim

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim uygulamasını gerçekleştirdi. Çankaya'daki lise çevresinde yapılan denetimlerde servis araçları ve okul çevresindeki güvenlik tedbirleri kontrol edildi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Cengizhan Okutan, çalışmaları canlı yayında aktardı.