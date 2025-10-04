Kırklar Dağı’nda doğa şöleni: Bir yanında kar, bir yanında sonbahar

04 Ekim 2025, Cumartesi

Trabzon'un yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, Karadeniz yaylalarını beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde, bir yanda karla kaplı zirveler, diğer yanda Sonbahar görsel şölen oluşturdu.
