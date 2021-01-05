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Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

İHA
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Giriş: 05.01.2021 10:08
Güncelleme:05.01.2021 12:23
Son dakika haberi... Kırıkkale’de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar. 9 kez yanan evdeki bir odada duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.

Son dakika haberi... Kırıkkale'de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar. 9 kez yanan evdeki bir odada duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.

Kırıkkalede 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor KIRIKKALE'DE 9 KEZ YANAN EVİN GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

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