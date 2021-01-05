Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Son dakika haberi... Kırıkkale’de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar. 9 kez yanan evdeki bir odada duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.

Son dakika haberi... Kırıkkale'de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar. 9 kez yanan evdeki bir odada duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.