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Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Son dakika haberi... 'de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar. 9 kez yanan evdeki bir odada duvarda asılı şehidi 'ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Son bir hafta içerisinde odalarda nedeni belli olmayan ufak çaplı 9 kez yangın çıktığı belirtildi.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

FOTOĞRAF YANGINDAN ETKİLENMEDİ

Bir odada ise duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti. Kılınçkaya ailesi, yangınların nedenini bulmak için jandarmadan destek istedi.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Eve gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri burada bir süre inceleme yaptı.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Yangının sebebi ise yapılan araştırma sonrası netleşecek.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

Yaşananları anlatan Remzi Kılınçkaya, annesini kaldığı evde 9 kez çıkan yangının neden olduğunu bilmediklerini söyledi.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

"DOĞAÜSTÜ BİR OLAY"
Kılınçkaya, "Bu olay ilk çıktığında elektrikçileri çağırdık. Bunun kesinlikle elektrikten kaynaklı bir şey olmadığını söylediler. Elektrikle alakalı bir durumun olmadığını söylediler. Yani bu doğaüstü bir olay. Benim ricam şu Türkiye'de böyle bir şey başına geldiyse bizlere yardımcı olsunlar. Ne yaptılar nasıl ettiler? Bugün yanan yer işte burası. 9 defa yandı. Yani her odada da yandı. Dün bu salonda çıkan ilk yangını hanım gördü. Hemen kaldırdım kendi ellerimle attım" dedi.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

"BİR MANA VEREMEDİK"
Ablasının evinin yandığına kendisinin de şahit olduğunu anlatan İsmail Yorulmaz, "Olay yeri inceler gibi biz de baktık. Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik. İnsanlar tarafından belirli bir düşman tarafından elektrik kaçağından dolayı bir yangın değil bu. Kesinlikle değil. Dün geldim yine bir yangın daha çıktı. Geldik akşamüzeri kendimde şahit oldum. Bir yangın daha çıktı. Çatıdan duman çıkıyordu. İçeri girdik bu sefer banyo havluları yandı. Kendi gözümle gördüm. Dışarı çıkardılar" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

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