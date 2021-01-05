Kırıkkale'de 9 kez yanan evin gizemi çözülemiyor

"BİR MANA VEREMEDİK"

Ablasının evinin yandığına kendisinin de şahit olduğunu anlatan İsmail Yorulmaz, "Olay yeri inceler gibi biz de baktık. Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik. İnsanlar tarafından belirli bir düşman tarafından elektrik kaçağından dolayı bir yangın değil bu. Kesinlikle değil. Dün geldim yine bir yangın daha çıktı. Geldik akşamüzeri kendimde şahit oldum. Bir yangın daha çıktı. Çatıdan duman çıkıyordu. İçeri girdik bu sefer banyo havluları yandı. Kendi gözümle gördüm. Dışarı çıkardılar" ifadesini kullandı.