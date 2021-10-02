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Kim Milyoner Olmak İster'de matematik dünya üçüncüsü tıp fakültesi öğrencisine büyük şok!

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Giriş: 02.10.2021 11:22
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı katıldı. Üçüncü soruda "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada olay oldu.
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