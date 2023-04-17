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Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu gördü! İşte yanıtı…

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Giriş: 17.04.2023 01:31
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla 16 Nisan 2023 tarihinde atv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha yarışmacılara yönelttiği sorularla çok konuşuldu. Bir yarışmacı, 200 bin TL’lik “Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" unvanını kazandığında kaç yaşındaydı? sorununda aldığı kararla çift joker hakkını kullandı. Peki yarışmacı sorunun doğru yanıtını bilebildi mi? Yarışmadan ne kadar para alarak ayrıldı? İşte o soru ve cevabı…

SORU: Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" unvanını kazandığında kaç yaşındaydı?

ŞIKLAR

A)9

B)13

C)17

D)21

DOĞRU YANIT: C)17

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