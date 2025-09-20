Kilolarca ağırlığa ulaşan tescilli beyaz kabakta hasat başladı

Hatay’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden olan ve kilolarca ağırlığa ulaşan beyaz kabakta hasat başladı. Altınözü ilçesinde hasat edilen kabağın kilogram fiyatı 10 TL ile 14 TL arasında değişiyor.

