Kilolarca ağırlığa ulaşan tescilli beyaz kabakta hasat başladı

Giriş: 20.09.2025 12:29
Hatay’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden olan ve kilolarca ağırlığa ulaşan beyaz kabakta hasat başladı. Altınözü ilçesinde hasat edilen kabağın kilogram fiyatı 10 TL ile 14 TL arasında değişiyor.
