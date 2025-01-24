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Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada

Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 01:35
Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi. İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.
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Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada
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