Kan donduran cinayet kamerada! 3.87 promil alkollü zanlı dehşet saçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 21 Mart’ta 19 yaşındaki Hasan Şimşek’i öldüren, 3.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Kılıç’ın (29) cinayet anı, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kullanılan tabancanın, zanlının babası Resul Kılıç adına “evde bulundurma ruhsatlı” olduğu tespit edildi. Silahın iş yerinde yasa dışı şekilde bulundurulması nedeniyle baba Resul Kılıç da tutuklandı. 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı.