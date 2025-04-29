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Kesmek istedikleri varil patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar: Patlama anı kamerada

Kesmek istedikleri varil patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar: Patlama anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:23
Olay, dün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı. Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı.
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Kesmek istedikleri varil patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar: Patlama anı kamerada
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