Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu! O anlar kamerada
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu! O anlar kamerada

Giriş: 07.10.2025 20:56
Olay saat 17.30 sıralarından Yukarı Dudullu Mahallesi Ergün Sokak üzerinde bulunan bir kereste atölyesinde meydana geldi. İddialara göre 3 katlı atölyenin en üst katında kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
