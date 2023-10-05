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Kentsel dönüşüm seferberliğinin 11. yılı

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Giriş: 05.10.2023 14:39
Tam 11 yıl önce bugün kentsel dönüşüm çalışmalarına start verilmişti. O günden bugüne Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştürüldü. Şu anda özellikle İstanbul'da 188 noktada o dönüşüm devam ediyor. İşte 11. yılında Türkiye'nin kentsel dönüşüm karnesi...
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